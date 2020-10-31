İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde enkaz altında kalan Buse'nin kurtarılma anlarını Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Binbaşı Burak Özer A Haber canlı yayınında anlattı. Binbaşı Özer, "Buse'nin cep telefonu ışığını yakıp söndürmesi bizi Buse'ye ulaştırdı. Bizim için ışık çok önemli, ışık direk bizi yaralıya götürüyor. Buse'nin ilk sözleri 'Kurtarın bizi buradan boynum çok ağrıyor' oldu." ifadelerini kullandı. Buse babasıyla birlikte sarılı halde kurtarıldığını söyleyen Binbaşı Özer, nabız alamadıkları bir kadının da enkaz altında kurtarıldığını söyledi.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde enkaz altında kalan Buse'nin kurtarılma anlarını Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Binbaşı Burak Özer A Haber canlı yayınında anlattı. Binbaşı Özer, "Buse'nin cep telefonu ışığını yakıp söndürmesi bizi Buse'ye ulaştırdı. Bizim için ışık çok önemli, ışık direk bizi yaralıya götürüyor. Buse'nin ilk sözleri 'Kurtarın bizi buradan boynum çok ağrıyor' oldu." ifadelerini kullandı.

Buse babasıyla birlikte sarılı halde kurtarıldığını söyleyen Binbaşı Özer, nabız alamadıkları bir kadının da enkaz altında kurtarıldığını söyledi.

AFAD'tan alınan bilgilere göre çöken binanın altında yaklaşık 30-35 kişinin olduğunu söylenen JAK Tabur Komutanı Özer, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü 2 çocuğa ulaşmanın ise an meselesi olduğunu ifade etti.