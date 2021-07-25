İzmit Körfezi'nde plankton patlaması! Turkuaz renge büründü

Plankton patlaması İzmit Körfezi'ni turkuaz rengine bürüdü. Renk değişimine dikkat çeken Yüksek Çevre Mühendisi Sait Ağdacı, "Çok küçük boyutlarda olan ve denizde yaşamlarını sürdüren canlıların besin kaynağı olarak bilinen planktondan kaynaklanan bir renk değişimi olduğunu düşünüyoruz" dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

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