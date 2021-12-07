07 Aralık 2021, Salı
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İzmirlilerin yağmurla imtihanı! Yolları ve dükkanları su bastı
Yıllardır İzmirlilerin bitmek tükenmek bilmeyen altyapı sorunu vatandaşları çileden çıkardı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış sebebiyle Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın bazı sokak ve dükkanları yağmur sularıyla doldu. Esnaf, ellerine aldığı kova ve küreklerle yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı.