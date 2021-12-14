İzmirlilerin kabusu oldu! Harmandalı çöplüğü alarm veriyor

Son dakika haberi... Harmandalı çöp toplama alanındaki göçük enerji direklerini devrildi. Belediye çöp alanını neden başka bir noktaya taşımıyor? Bölgedeki vatandaşlar tedirgin. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösteren Mahalle sakini Yadigar Çeliktaş, "Büyükşehir Belediyesi’nin duyarsızlığına bir türlü anlam veremiyoruz." dedi.

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