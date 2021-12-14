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İzmirlilerin kabusu oldu! Harmandalı çöplüğü alarm veriyor

Son dakika haberi... Harmandalı çöp toplama alanındaki göçük enerji direklerini devrildi. Belediye çöp alanını neden başka bir noktaya taşımıyor? Bölgedeki vatandaşlar tedirgin. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösteren Mahalle sakini Yadigar Çeliktaş, "Büyükşehir Belediyesi'nin duyarsızlığına bir türlü anlam veremiyoruz." dedi.

A Haber
Giriş Tarihi: 14.12.2021 11:00 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 11:03
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İzmirlilerin kabusu oldu! Harmandalı çöplüğü alarm veriyor

İzmir Harmandalı'nda 1992 yılında hizmete açılan çöp depolama alanı, ekonomik ömrünü tamamlamasına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi alternatif bir alan oluşturmadı.

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İzmirlilerin kabusu oldu! Harmandalı çöplüğü alarm veriyor

Öyle ki çöpten yeraltına sızan pis sular, bölgede toprak kaymasına neden olduğu için elektrik direkleri devriliyor.

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İzmirlilerin kabusu oldu! Harmandalı çöplüğü alarm veriyor

Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

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İzmirlilerin kabusu oldu! Harmandalı çöplüğü alarm veriyor

1992 yılında Türkiye'nin ilk düzenli katı atık depolama tesisi olarak inşa edildi Harmandalı çöp depolama alanı. Geçen 30 yılda 50 milyon tonun üzerindeki çöp alana yerleştiriliyor. Çöp dökümüne devam ediliyor. Yıllar içerisinde o çöpün ağırlığıyla bölgede şu anda toprak kaymaları hızla artmaya devam ediyor.

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İzmirlilerin kabusu oldu! Harmandalı çöplüğü alarm veriyor

Evler yan yattı yıkılmaya başladı. Dün de olayla ilgili en son gelişme yüksek gerilim direği yerinden koparak devrildi ve metrelerce uzunluktaki kablolar yerleşim alanlarının olduğu bölgeye devrildi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise endişeli.