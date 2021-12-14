İzmirlilerin kabusu oldu! Harmandalı çöplüğü alarm veriyor

1992 yılında Türkiye'nin ilk düzenli katı atık depolama tesisi olarak inşa edildi Harmandalı çöp depolama alanı. Geçen 30 yılda 50 milyon tonun üzerindeki çöp alana yerleştiriliyor. Çöp dökümüne devam ediliyor. Yıllar içerisinde o çöpün ağırlığıyla bölgede şu anda toprak kaymaları hızla artmaya devam ediyor.