24 Ocak 2023, Salı
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İzmirli emlak kralı Kasım Pırlant'tan kardeşlerine vasiyetname şoku!
İzmir ve Şikago'da milyonlarca dolar yatırımları, AVM'leri bulunan ve 69 yaşında kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ünlü işadamı Kasım Pırlant'ın vasiyetnamesi ortaya çıktı. Emlak kralından milyon dolarlık mirastan pay bekleyen kardeşlerine büyük şok.