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İzmir’deki köyde su sorunu

A Haber
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Giriş: 04.07.2021 14:40
Son dakika haberi... İzmir merkeze bağlı Karaçam köyünde insanlar su ihtiyacını tankerlerle karşılıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

İzmir'de eski Türkiye'yi aratmayan manzara. İzmir merkeze bağlı Karaçam köyünde insanlar su ihtiyacını tankerlerle karşılıyor.

Yaz sıcağında su sıkıntısı yaşıyorlar. Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu mahallede sular akmıyor.

Sular akmadığı için bulaşıkları da biriken vatandaşlar CHP'li belediyeden şikayetçi.

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İzmir’deki köyde su sorunu
İzmir’deki köyde su sorunu
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