İzmir’de tepki çeken olay! Tesettürlü kızlara yönelik sözlere AK Parti’den tepki

İzmir'de bir grup genç kız fotoğraf çektirirken bir kadın "AK Parti Gençlik Kolları'ndan mısınız?" diyerek hadsiz sözler sarf etti. Bu duruma AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı "Alaçatı'da tesettürlü kadınlara 'AK Parti Kadın Kolları'ndan mısınız?' diyerek yapılan densizlik, bir kıyafet tercihi üzerinden yöneltilen sistematik tahammülsüzlüğün güncel bir tezahürüdür." diyerek tepki gösterdi.