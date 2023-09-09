İzmir'de orman yangını! Gaziemir'de çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'in Gaziemir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 5 uçak, 8 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ile 6 dozer bölgede görev yapıyor. Adnan Menderes Havalimanı’na yakın bölgede çıkan yangında çıkan dumanlar nedeniyle uçaklar iniş yapamadı ve havada sorti yapmak zorunda kaldı. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN