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İzmir'de orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'de orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.09.2024 18:49
Güncelleme:01.09.2024 18:50
Menderes ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Şaşal Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 4 uçak, 4 helikopter, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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