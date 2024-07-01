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İzmir'de metronun yürüyen merdiveni çöktü

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.07.2024 11:09
İzmir Metrosu Üçyol İstasyonu'nun Betonyol çıkışındaki yürüyen merdiven çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
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Metronun yürüyen merdiveni çöktü
Metronun yürüyen merdiveni çöktü
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