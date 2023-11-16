16 Kasım 2023, Perşembe
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İzmir'de metro raydan çıkıp duvara çarptı! Çok sayıda ekip sevk edildi
İzmir'de seyir halindeki metro, Sanayi durağında raydan çıkarak duvara çarptı. Bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği öğrenildi.