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İzmir’de makas faciası! Olay yerine geri gelmiş

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Giriş: 05.07.2023 11:01
İzmir'de makas atarak trafikte ilerleyen sürücü, çarptığı araçta 5 kişinin ölümüne neden olmuştu... Feci kazanın ardından hayatını kaybedenlerin yakınları konuştu sürücüye tepki gösterdi. Kayınbiraderi Özcan Özer'le beraber 4 yakınını kaybeden İsmail Girgin, ailenin o gün denize gittiklerini anlattı. Girgin, “Kazadan sonra sanayiye gidiyor orada arabasını bir yere kapatıyor, tekrar olay yerine kaza yerine geriye dönüyor olaya bakıyor, eserini görüyor ondan sonra tekrardan hiçbir şey yokmuş gibi basıp gidiyor.” dedi.
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