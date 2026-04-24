Hürmüz krizi derinleşiyor! “İran direniyor, Batı kendi içinde çözülüyor”

Hürmüz Boğazı merkezli İran-ABD gerilimi küresel dengeleri sarsarken, A Haber ekranlarında kritik değerlendirmeler yapıldı. Gazeteci Gaffar Yakınca, Birleşmiş Milletler’in 51. maddesi çerçevesinde meşru müdafaa sınırlarının belirsizliğine dikkat çekti. Yakınca, İran’ın beklenenin aksine direnç gösterdiğini ve Batı bloğunda ciddi bir ayrışma yaşandığını vurguladı. Enerji hatlarındaki tıkanma ve artan kriz riskinin, dünyayı yeni bir jeopolitik ve ekonomik kırılmanın eşiğine sürüklediğini ifade etti.