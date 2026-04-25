Çanakkale geçilmedi geçilemeyecek! 111 yıllık destanın kalbinde tarihi tören!

Türk ve dünya tarihinin en büyük kahramanlık destanlarından biri olan Çanakkale Savaşları’nın 111. yıl dönümünde, Gelibolu Yarımadası tarihi anlara tanıklık ediyor. İtilaf Devletleri’nin Osmanlı’yı savaş dışı bırakma ve Rusya’ya ikmal yolu açma hayallerinin Nusret Mayın Gemisi’nin stratejik hamlesi ve Mehmetçiğin sarsılmaz iradesiyle yerle bir olduğu o mukaddes topraklarda, bugün binlerce kişinin katılımıyla dev bir anma töreni gerçekleştiriliyor. "Yenilmez Armada"nın sulara gömüldüğü, bir milletin dirilişinin simgesi haline gelen siperlerde; şafak vaktiyle birlikte Anzak torunları ve Maoriler, atalarının izinde tarihe yolculuk yapıyor. A Haber Muhabiri Tayfun Er, ateş hattından bugüne uzanan o devasa destanın tüm detaylarını ve yarımadadaki sıcak atmosferi canlı yayında aktardı.