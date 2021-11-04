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İzmir’de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

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Giriş: 04.11.2021 22:37
İzmir’in Bergama ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kazaya karışan araçlar nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Feci kaza, Bergama ilçesi İzmir-Çanakkale yolu Bozköy mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, İzmir istikametinden Çanakkale yönüne gitmekte olan A.B. idaresindeki 45 C 1975 plakalı otomobil, Çanakkale istikametinden gelen S.Ş. yönetimindeki Tofaş marka 32 HT 488 plakalı araçla çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tofaş marka araçta yolcu konumunda bulunan Ceylan Şengül'ün yaşamını yitirdiği tespit edilirken, araç içerisinde sıkışan ve ağır yaralı durumdaki her iki sürücü de itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Ambulansa alınan A.B. ve S.Ş., Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahaleleri yapılan ağır yaralı durumdaki iki sürücü daha sonra İzmir'e sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, savcının incelemesinin ardından Şengül'ün cansız bedeni Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazaya karışan araçlar nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Vatandaşların da yardımıyla araçların bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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