İzmir’de korkunç cinayet güvenlik kamerasında

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, husumetli olan esnaflar arasında çıkan silahlı kavgada Süleyman Akyıldız'ın (83) öldüğü, eşi Nurhayat Akyıldız'ın (63) ise ağır yaralandığı olayın güvenlik kamerası ortaya çıktı. Sokakta işlenen cinayet saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.