02 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İzmir’de kız öğrenciler arasındaki kavga kamerada
İzmir’de kız öğrenciler arasındaki kavga kamerada

İzmir’de kız öğrenciler arasındaki kavga kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.10.2025 19:35
İzmir'de tramvayda yolculuk eden bir grup kız öğrenci arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, saç saça baş başa kavgaya dönüştü. Kavgada bir kız öğrenci saçlarında çekilerek yere düşürülüp defalarca yumruklandı. Olay sırasında tramvayda bulunan diğer yolcular ve kavga eden öğrencilerin arkadaşları, tarafları ayırmakta güçlük çekti. Söz konusu kavga anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı. İzmir’de Çevirme Radar hesabından paylaşılan görüntülerde, iki kız öğrencinin birbirine saldırdığı, başka bir kız öğrencinin ise araya girerek yerdeki kişiye defalarca yumruk attığı anlar yer aldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İzmir’de kız öğrenciler arasındaki kavga kamerada
Rusya ve Ukrayna arasında 410 savaş esiri takas edildi
Rusya ve Ukrayna arasında 410 savaş esiri takas edildi
Muş’ta 40 yıldır ipe güz armudu diziyor!
Muş’ta 40 yıldır ipe güz armudu diziyor!
Ağrı’da silahlı kavga: 4 yaralı
Ağrı’da silahlı kavga: 4 yaralı
İzmir’de kız öğrenciler arasındaki kavga kamerada
İzmir’de kız öğrenciler arasındaki kavga kamerada
Bakan Bolat: Eylül ayında ihracatta rekor kırdık
Bakan Bolat: “Eylül ayında ihracatta rekor kırdık"
İşçi servisi ile çarpışarak alev alan motosikletteki 2 kişi yaralandı
İşçi servisi ile çarpışarak alev alan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Gölcük’te eski eşinin öldürülmesi davası!
Gölcük’te eski eşinin öldürülmesi davası!
Yurtdışına kaçış hazırlığındaki FETÖ’cülere operasyon
Yurtdışına kaçış hazırlığındaki FETÖ’cülere operasyon
Otomobilin çobana ve sürüye çarpma anı kamerada
Otomobilin çobana ve sürüye çarpma anı kamerada
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya minibüs çarptı
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya minibüs çarptı
Marmaraereğlisi açıklarındaki deprem anı kamerada
Marmaraereğlisi açıklarındaki deprem anı kamerada
Devlet korumasındaki 742 genç kamu kurumlarına atandı
Devlet korumasındaki 742 genç kamu kurumlarına atandı
Daha Fazla Video Göster