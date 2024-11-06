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İzmir'de kimya fabrikasında yangın ve patlamalar

İzmir'de kimya fabrikasında yangın ve patlamalar

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.11.2024 11:55
Güncelleme:06.11.2024 11:58
İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale sürerken, yandaki fabrikaya da sirayet eden yangında dumandan etkilenen 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.
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