28 Ağustos 2024, Çarşamba
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İzmir'de hareketli dakikalar: Önce etrafa ardından kendine ateş etti
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen kişi elindeki tüfekle çıktığı balkonda önce dakikalarca etrafa ateş etti, annesi ve kız kardeşini içeri gönderdikten hemen sonra ise intihar etti.