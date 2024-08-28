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İzmir'de hareketli dakikalar: Önce etrafa ardından kendine ateş etti

İzmir'de hareketli dakikalar: Önce etrafa ardından kendine ateş etti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.08.2024 15:56
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen kişi elindeki tüfekle çıktığı balkonda önce dakikalarca etrafa ateş etti, annesi ve kız kardeşini içeri gönderdikten hemen sonra ise intihar etti.
Önce etrafa ardından kendine ateş etti
Önce etrafa ardından kendine ateş etti
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