İzmir'de görenleri şoke eden olay! Köpek balığı karaya vurdu

İzmir’in Seferihisar ilçesi Ürkmez Mahallesi Ömür Beldesi Halk Plajında dün sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlarca, 3 metre uzunluğunda yarım tonluk 'boz camgöz' türüne ait köpek balığı ölmüş halde karaya vurmuş şekilde bulundu.

Plajda yürüyüş yapan vatandaşlar köpek balığını görünce şaşkına döndü. Bunun üzerine vatandaşlar durumu Seferihisar Belediyesi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, ölü haldeki 3 metre uzunluğundaki köpek balığını iş makinesi yardımıyla plajdan alarak, belediyeye ait hayvan mezarlığına götürüp gömme işlemini gerçekleştirdi.

"BOZ CAMGÖZ TÜRÜNE AİT KÖPEK BALIĞI"



Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Araş. Gör. Dr. Sencer Akalın yakalanan köpek balığı hakkında açıklamalarda bulundu. Akalın, "Türün bilimsel ismi Hexanchus griseus, (Boz camgöz) olarak bilinmektedir. Okyanus ve denizlerde kozmopolit olarak dağılım gösteren tür, ülkemiz denizlerinde Marmara, Ege ve Akdeniz'de dağılım göstermekte olup, Karadeniz'de de nadir olarak rastlanılmaktadır. Deniz tabanına yakın yaşayan bir köpek balığıdır ve genelde 100 ile 2000 m derinliklerde yaşar. Nadiren deniz yüzeyinde de gözlenmektedir. Bu tür denizlerimizdeki tek 6 solungaç açıklığına sahip köpek balığıdır ve 4 ile 5 metre boya ulaşabilmektedir. Türün besinini kemikli balık türleri, diğer küçük köpek balıkları ve kafadan bacaklılar oluşturmaktadır ve genelde geceleri aktif olarak beslenir. Bu sebepten, özellikle geceleri küçük pelajik balık sürülerinin avcılığının yapıldığı gırgır avcılığında ağlara takıldığı gözlenmektedir. Rahatsız edilmediği taktirde insanlara bilinçli olarak saldırdığı pek görülmemektedir, ancak özellikle türün herhangi bir şekilde avcılık yoluyla yakalanması durumunda tekneye veya karaya alınırken dişlerinden sakınmak gereklidir, yaralanmalara yol açabilir" dedi.