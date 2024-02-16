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İzmir'de gökyüzünde heyecan uyandıran görüntü: Meteor düştü iddiası

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Giriş: 16.02.2024 20:32
İzmir'in Ödemiş ilçesinde gökyüzünde görülen ışık hüzmesi bir vatandaşın araç kamerasına yansıdı. Görülen ışık hüzmesinin meteor olduğu iddia edildi.
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