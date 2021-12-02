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İzmir’de düğünde gösteri yapan atlılardan biri atıyla düğün sahibinin evine çıktı

İHA
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Giriş: 02.12.2021 15:22
İzmir’in Bergama ilçesinde, bir düğünde yaşanan olay herkesi şaşırttı. Düğünde gösteri yapan atlılardan birinin atıyla düğün sahibinin evine çıktığı ve balkondan poz verdiği anlar ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Bergama ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde oturan Burak ve Hatice Karataş çifti, hayatlarını birleştirme kararı aldı. Düğün töreni kapsamında ise kente bir gelenek olan cirit gösteri yapıldı. Düğüne 12 atlı davet edildi. Atlılar, bölgeye özgü cirit-cop oyununu oynadıktan sonra hediyelerini almak üzere davul zurnayla düğün sahibinin evine gitti.

Atıyla daireye girdi, herkes şaşırdı

Geleneğe göre hediyelerini atlarından inmeden evin önünde alması gereken ciritçiler, apartmanın birinci katındaki düğün sahibiyle konuştu. Bu sırada ciritçilerden Ahmet Sıkı, atının üzerinde apartmana girerek merdivenlerden birinci kattaki daireye çıktı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında atıyla girdiği dairenin balkonuna çıkan Sıkı, burada hediyesini aldı. Balkondan izleyenleri selamlayan Sıkı, yine merdivenlerden indi ve apartmandan çıktı. Sıkı'nın atıyla daireye girdiği anlarda ilginç görüntüler ortaya çıktı.
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