14 Aralık 2021, Salı
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İzmir'de dev tarihi operasyon! 337 tarihi eser ele geçirildi
İzmir'de şüpheli iki adreste gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında mumya kalıntıları, Bizans dönemine ait sikkeler ve el yazmalarının da bulunduğu 337 tarihi eseri ele geçirildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktardı. İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Hünkar Keser, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.