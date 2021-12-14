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İzmir'de dev tarihi operasyon! 337 tarihi eser ele geçirildi

A Haber
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Giriş: 14.12.2021 15:56
İzmir'de şüpheli iki adreste gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında mumya kalıntıları, Bizans dönemine ait sikkeler ve el yazmalarının da bulunduğu 337 tarihi eseri ele geçirildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktardı. İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Hünkar Keser, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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