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İzmir'de bir garip olay: Komşusunun kapısına işeyip çöp attı

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Giriş: 30.12.2021 22:22
Son dakika haberleri... İzmir'in Menemen ilçesi, filmleri aratmayacak bir olaya sahne oldu. Yaklaşık 5 ay boyunca daire kapasına atılan çöplerden rahatsız olan ve bunun üzerine güvenlik kamerası taktıran ev sahibi gördükleri karşısında şaşkına döndü. Görüntülerde, aynı binada yaşayan komşusu tarafından daire kapısına çöp atıldığı, idrar yapıldığı ve şişe içerisinde bir çeşit sıvının döküldüğü ortaya çıktı.
İzmir’de bir garip olay: Komşusunun kapısına işeyip çöp attı
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