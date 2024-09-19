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İzmir'de beyaz sinek sorunu

İzmir'de beyaz sinek sorunu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 13:53
İzmir'de son dönemde beyaz sinekler çoğaldı. Peki bunun nedeni ne? A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktardı.
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İzmir’de beyaz sinek sorunu
İzmir'de beyaz sinek sorunu
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