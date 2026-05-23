Mahkemeden tarihi karar: “CHP Kılıçdaroğlu'na emanet”

Cumhuriyet Halk Partisi’nde kurultay tartışmaları yargıdan gelen bomba kararla yeni bir boyuta taşındı. 38’inci Olağan Kurultay’ın iptali için açılan davada mahkeme, "mutlak butlan" kararı vererek kurultayı hukuken geçersiz saydı. Özgür Özel ve mevcut yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması kararıyla sarsılan CHP’de, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden dümene geçmesi bekleniyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun CHP’nin itirazını reddetmesiyle kriz derinleşirken, Kılıçdaroğlu’nun Özgür Özel’e telefonda "Kurultaya gidelim" resti çektiği iddiaları siyaset kulislerini hareketlendirdi. Hukukçu Eyüphan Korkmaz, A Haber canlı yayınında bu tarihi kararın perde arkasını ve CHP’yi bekleyen hukuki süreci anlattı.