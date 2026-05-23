CHP'de büyük tasfiye kapıda: “Kılıçdaroğlu topluma verdiği arınma sözünü tutacak”

Cumhuriyet Halk Partisi’nde Özgür Özel dönemini fiilen sona erdiren mahkeme kararı, partiyi kurultay öncesi ayarlarına geri döndürdü. Yargının "mutlak butlan" kararı ve mevcut yönetime yönelik uzaklaştırma hamlesi, Kemal Kılıçdaroğlu’nu yeniden siyasetin merkezine taşıdı. Genel merkez binasının kontrolü ve meclis grubu üzerindeki hakimiyet mücadelesi kızışırken, Prof. Dr. Zakir Avşar A Haber canlı yayınında CHP’deki bu kaosu ve Kılıçdaroğlu’nun "arınma" operasyonunun şifrelerini deşifre etti.