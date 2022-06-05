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İzmir’de belediyenin yüzde 38 zam ısrarı

A Haber
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Giriş: 05.06.2022 12:47
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, iptal edilen yüzde 38'lik zam önerisini tekrar yargıya taşıdı. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. İzmir Büyükşehir AK Parti Meclis Üyesi Fikret Mısırlı konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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Belediyenin yüzde 38 zam ısrarı
Belediyenin yüzde 38 zam ısrarı
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