05 Haziran 2022, Pazar
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İzmir’de belediyenin yüzde 38 zam ısrarı
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, iptal edilen yüzde 38'lik zam önerisini tekrar yargıya taşıdı. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. İzmir Büyükşehir AK Parti Meclis Üyesi Fikret Mısırlı konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.