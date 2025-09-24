24 Eylül 2025, Çarşamba

Haberler Yaşam Videoları İzmir’de aynı manzara! Çöp krizi devam ediyor
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2025 08:12
İzmir'de çöp krizi büyüyerek devam ediyor. İçişleri Bakanlığı 3 belediye hakkında inceleme başlattı. Çöp krizi ne zaman sona erecek? A Haber muhabiri Tayfun Er son durumu aktardı.
