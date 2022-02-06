06 Şubat 2022, Pazar
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İzmir’de araba parası için cinayet! Valizi yakmışlar
İzmir Buca’da, yakılan 40 yaşındaki valizde Metin Çetinkaya'nın cansız bedeninin bulunmasıyla alakalı yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Tutuklanan 3 zanlının, Çetinkaya'nın sattığı aracın parası için cinayeti işledikleri, ardından da banka hesabından 9 bin 500 lira çektikleri belirtildi.