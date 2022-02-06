İzmir’de araba parası için cinayet! Valizi yakmışlar

İzmir Buca’da, yakılan 40 yaşındaki valizde Metin Çetinkaya'nın cansız bedeninin bulunmasıyla alakalı yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Tutuklanan 3 zanlının, Çetinkaya'nın sattığı aracın parası için cinayeti işledikleri, ardından da banka hesabından 9 bin 500 lira çektikleri belirtildi.