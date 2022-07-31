İzmir'de 3 gündür aralıkla süren su kesintileri vatandaşı mağdur etti

İzmir'in Dikili ilçesinde 36 saattir sürmekte olan su kesintisi sebebiyle vatandaşlar seneler öncesinde giderek ellerinde bidonlarla su tankerlerinden su almaya çalışıyor. Vatandaşlar mağdur olduğunu belirtirken, toplamda 3 gündür aralıklı su kesintilerinin olduğu belirtildi.

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