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İzmir'de 3 gündür aralıkla süren su kesintileri vatandaşı mağdur etti

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Giriş: 31.07.2022 16:36
Güncelleme:31.07.2022 16:37
İzmir'in Dikili ilçesinde 36 saattir sürmekte olan su kesintisi sebebiyle vatandaşlar seneler öncesinde giderek ellerinde bidonlarla su tankerlerinden su almaya çalışıyor. Vatandaşlar mağdur olduğunu belirtirken, toplamda 3 gündür aralıklı su kesintilerinin olduğu belirtildi.
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