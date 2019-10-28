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28.10.2019

İzmir Konak'ta çöp konteynerinde patlama

İzmir'in Konak ilçesinde bir çöp konteynerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ses bombası olduğu tahmin edilirken, polis olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Etiler Mahallesi 1270 Sokak'ta patlama sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alıp inceleme yaptı. Bölgeye sevk edilen bomba imha ekipleri çöp konteynerinde inceleme yaptı. Patlamanın ses bombası olduğu tahmin ediliyor.

Polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı, olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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