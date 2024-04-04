İzmir Çakalburnu Dalyanı’nda deniz marulu tehdidi

İzmir'de İnciraltı kıyılarında Çakalburnu Dalyanı’nın bazı noktaları deniz marulu nedeniyle yeşile büründü. Sürdürülebilir Kalkınma Gençlik Liderleri Eğitim Programı (SÜGEP) Başkanı Umut Dilsiz, deniz marullarının toplansa bile yeniden hızlıca çoğaldığını belirterek “Temizlemek çözüm değildir. Yağmur sularını kanalizasyondan ayıran bir sistemin acilen oluşturulması gerekiyor” dedi.