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İzmir Buca'da orman yangını! İşte ilk görüntüler...

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Giriş: 26.06.2023 12:57
Son dakika haberi... İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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