14 Ağustos 2025, Perşembe

İzinsiz tezgah tartışması kanlı bitti: 2 zabıta memuru yaralandı
İzinsiz tezgah tartışması kanlı bitti: 2 zabıta memuru yaralandı

İzinsiz tezgah tartışması kanlı bitti: 2 zabıta memuru yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2025 01:16
Olay, Mimar Sinan Mahallesi Cumhuriyet Mektep Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta izinsiz tezgah açmak isteyen 1’i kadın, 5 kişi ile Çankırı Belediyesi zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, zabıta memuru İ.B ve B.İ. aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı zabıta memurları, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
