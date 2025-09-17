17 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu
İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu

İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.09.2025 14:18
Ordu'nun Ünye ilçesinde, bir otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kurtarıldı.
İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu
İzmir için tehlike çanları çalıyor!
İzmir için tehlike çanları çalıyor!
Ters yönden ilerleyip trafiği tehlikeye atan araç kamerada
Ters yönden ilerleyip trafiği tehlikeye atan araç kamerada
Yol verme tartışması kameraya yansıdı
Yol verme tartışması kameraya yansıdı
İzmir-İstanbul arasında film gibi olay!
İzmir-İstanbul arasında film gibi olay!
İzmir’de toplanmayan çöpler hasta ediyor
İzmir'de toplanmayan çöpler hasta ediyor
İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu
İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu
Bursa’da parkta oynayan çocuğa yorgun mermi isabet etti
Bursa'da parkta oynayan çocuğa yorgun mermi isabet etti
Öğretmene tokat atan veli gözaltında
Öğretmene tokat atan veli gözaltında
Adnan Menderes’in idamının 64. yıl dönümü
Adnan Menderes’in idamının 64. yıl dönümü
Restoranı aratmıyor! Sıra dışı kıraathane
Restoranı aratmıyor! Sıra dışı kıraathane
Görüntüler Yalova’dan! Köy yoluna indi
Görüntüler Yalova'dan! Köy yoluna indi
GastroAntep’te lezzet ve kültür rüzgarı
GastroAntep'te lezzet ve kültür rüzgarı
Daha Fazla Video Göster