17 Kasım 2022, Perşembe
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İşverenden Cuma namazı zulmü! Tekirdağ'da skandal olay... Cuma namazına gidenleri işten kovdu
Tekirdağ’da faaliyet yürüten “Promar Tarım Tekstil Ürünleri” şirketinin 18 çalışanı, cuma namazına gittikleri gerekçesiyle işten kovuldu. Şirketin daha önce de namaza gidenlerden ücret kestiği ortaya çıktı