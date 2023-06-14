İsveç'in NATO hayali! Türkiye'nin izin vermesini bekliyorlar! Kötü haberi Almanlar duyurdu

NATO üyeliği için Türkiye'nin iznine ihtiyacı olan İsveç geleceği büyük merak konusu. İttifaka üyelik için Ankara'dan gelecek cevabı bekleyen İsveç'e kötü haber Almanya'dan geldi. İngiliz MEE ise Erdoğan'ın açıklamalarını manşetine taşıdı...