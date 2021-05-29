İstinaf mahkemesinden vicdanları yaralayan karar! Eşini satırla öldüren koca için ceza indirimi istediler

Eskişehir'de, boşandığı Ayşe Tuba Arslan'ı (45) başına defalarca satırla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yerel mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan' ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Yalçın Özalpay'a (52) verilen bir üst mahkeme olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'ne taşındı. Davanın ilk duruşmasında, istinaf savcısı katil zanlısı Özalpay'ın 'haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme' suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek cezada indirim talep etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise olayda haksız tahrik bulunmadığını ve indirimin söz konusu olamayacağını söyledi.