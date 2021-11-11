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İstilacı aslan balığı Kuzey Ege'de de görüldü

AA
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Giriş: 11.11.2021 16:13
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Aydın, "Aslan balığının Antalya ve Muğla'nın ardından daha kuzeyde Seferihisar, Kuşadası, Karaburun gibi bölgelerde de kayıtları verildi. Biz de gerçekleştirdiğimiz araştırmalar esnasında öncelikle Dikili Körfezi daha sonra da Edremit Körfezi'nde aslan balığının kaydını vermiş bulunmaktayız"
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