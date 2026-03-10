CANLI YAYIN
Tahran-Ankara hattında kritik temas
GündemTahran-Ankara hattında kritik temas
İran'dan Tel Aviv'e füze yağmuru
Özel Haberİran'dan Tel Aviv'e füze yağmuru
Milyoner'e damga vuran dolandırıcılık sorusu
YaşamMilyoner'e damga vuran dolandırıcılık sorusu
"Trump'ın hedefi rejimin davranışını değiştirmek"
Özel Haber"Trump'ın hedefi rejimin davranışını değiştirmek"
ABD-İsrail ile İran savaşında dudak uçuklatan maliyet
Özel HaberABD-İsrail ile İran savaşında dudak uçuklatan maliyet
ahaber.com.tr - Özel Haber

Türk edebiyatının peygamber aşkı: Adile Sultan ve Nabi'den ruhlara şifa naatlar

Türk-İslam medeniyetinin sarsılmaz sütunlarından biri olan Peygamber sevgisi, edebiyatımızın en güzide eserleri olan naatlarla gönülleri fethetmeye devam ediyor. A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti'nin konukları Yazar Hayati İnanç ve Prof. Dr. Ekrem Demirli, peygamber sevgisinin edebiyata yansımasını ele alarak Osmanlı'nın derin ruh köklerinden süzülüp gelen bu eşsiz muhabbeti, Adile Sultan ve Nazilli Ali Galip Vasfi gibi dev isimlerinin muhteşem dizeleri üzerinden çarpıcı örnekler vererek kıymetli açıklamalarda bulundu.

İran'ın balistik füzesi Gaziantep'te düşürüldü
İran'ın balistik füzesi Gaziantep'te düşürüldü
Başkan Erdoğan'dan İran'a sert uyarı
Başkan Erdoğan’dan İran’a sert uyarı
Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger A Haber'de
Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger A Haber'de
İran Türkiye'yi savaşa mı çekmek istiyor?
İran Türkiye'yi savaşa mı çekmek istiyor?
İran medyasından yapay zekalı "lego savaşı" paylaşımı
İran medyasından yapay zekalı "lego savaşı" paylaşımı
Tel Aviv'de alarmlar çaldı
Tel Aviv'de alarmlar çaldı
İran'daki kaos Türkiye'yi hedef aldı
İran'daki kaos Türkiye'yi hedef aldı