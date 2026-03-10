Türk edebiyatının peygamber aşkı: Adile Sultan ve Nabi'den ruhlara şifa naatlar

Türk-İslam medeniyetinin sarsılmaz sütunlarından biri olan Peygamber sevgisi, edebiyatımızın en güzide eserleri olan naatlarla gönülleri fethetmeye devam ediyor. A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti'nin konukları Yazar Hayati İnanç ve Prof. Dr. Ekrem Demirli, peygamber sevgisinin edebiyata yansımasını ele alarak Osmanlı'nın derin ruh köklerinden süzülüp gelen bu eşsiz muhabbeti, Adile Sultan ve Nazilli Ali Galip Vasfi gibi dev isimlerinin muhteşem dizeleri üzerinden çarpıcı örnekler vererek kıymetli açıklamalarda bulundu.