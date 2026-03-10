Orta Doğu’da savaşın sonu mu geliyor? Trump’ın açıklamaları ve sahadaki gerçekler!

A Haber canlı yayınında Orta Doğu’daki sıcak gelişmeleri ve 28 Şubat'ta başlayan İran gerilimini değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Serkan Gündoğdu, Donald Trump’ın “savaşın sonuna geliyoruz” açıklamalarını ve sahadaki yansımalarını analiz etti. Gündoğdu, Trump’ın çelişkili mesajlarından İsrail Başbakanı Netanyahu’nun stratejik beklentilerine, Demir Kubbe’nin sarsılan imajından ABD içindeki siyonist baskıya kadar birçok kritik noktayı masaya yatırdı.