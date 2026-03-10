CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Sıradaki Videolar
ABD-İsrail ile İran savaşında dudak uçuklatan maliyet
Özel HaberABD-İsrail ile İran savaşında dudak uçuklatan maliyet
Peygamber sevgisinin edebiyata yansıması: Naat!
YaşamPeygamber sevgisinin edebiyata yansıması: Naat!
Türk edebiyatının peygamber aşkı
YaşamTürk edebiyatının peygamber aşkı
Orta Doğu’da savaşın seyri değişiyor!
GündemOrta Doğu’da savaşın seyri değişiyor!
İstanbul’da DEAŞ operasyonu
Yaşamİstanbul’da DEAŞ operasyonu
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Orta Doğu’da savaşın sonu mu geliyor? Trump’ın açıklamaları ve sahadaki gerçekler!

A Haber canlı yayınında Orta Doğu’daki sıcak gelişmeleri ve 28 Şubat'ta başlayan İran gerilimini değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Serkan Gündoğdu, Donald Trump’ın “savaşın sonuna geliyoruz” açıklamalarını ve sahadaki yansımalarını analiz etti. Gündoğdu, Trump’ın çelişkili mesajlarından İsrail Başbakanı Netanyahu’nun stratejik beklentilerine, Demir Kubbe’nin sarsılan imajından ABD içindeki siyonist baskıya kadar birçok kritik noktayı masaya yatırdı.

Gündemden Videolar

İran'dan Tel Aviv'e füze yağmuru
İran'dan Tel Aviv'e füze yağmuru
Milyoner'e damga vuran dolandırıcılık sorusu
Milyoner'e damga vuran dolandırıcılık sorusu
Arnavutköy’defeci kaza! Kamyonet otomobile çarptı
Arnavutköy’defeci kaza! Kamyonet otomobile çarptı
Trump İran'a saldırdığı için pişman mı?
Trump İran'a saldırdığı için pişman mı?
"Trump'ın hedefi rejimin davranışını değiştirmek"
"Trump'ın hedefi rejimin davranışını değiştirmek"
Tahran-Ankara hattında kritik temas
Tahran-Ankara hattında kritik temas
İran'ın balistik füzesi Gaziantep'te düşürüldü
İran'ın balistik füzesi Gaziantep'te düşürüldü