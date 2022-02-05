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İşte Üvey Baba dizisinin Lamia'sı Burçin Abdullah'ın son hali

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Giriş: 05.02.2022 11:02
Bir dönemin en unutulmaz dizileri arasında yer alan Üvey Baba'da Lamia karakterini canlandıran ve gösterdiği performansla hafızalara kazınan Burçin Abdullah'ın son hali görenleri hayrete düşürdü. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekse de, güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı.
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