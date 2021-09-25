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İşte marketlerdeki fiyat farklılıkları! A Haber market market gezdi

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Giriş: 25.09.2021 21:02
Başkan Erdoğan marketlerde artan fiyatlara ilişkin 5 zincir marketin piyasadaki fiyatları alt üst ettiğini açıkladı. A Haber de Başkan Erdoğan'ın bahsettiği 5 markete giderek bazı ürünlerin arasındaki fiyat farklılıklarını araştırdı. İşte yumurtadan süte, muzdan domatese kadar marketler arasında değişen fiyatlar...
İşte marketlerdeki fiyat farklılıkları
İşte marketlerdeki fiyat farklılıkları
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