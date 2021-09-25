25 Eylül 2021, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İşte marketlerdeki fiyat farklılıkları! A Haber market market gezdi
Başkan Erdoğan marketlerde artan fiyatlara ilişkin 5 zincir marketin piyasadaki fiyatları alt üst ettiğini açıkladı. A Haber de Başkan Erdoğan'ın bahsettiği 5 markete giderek bazı ürünlerin arasındaki fiyat farklılıklarını araştırdı. İşte yumurtadan süte, muzdan domatese kadar marketler arasında değişen fiyatlar...