İşte marketlerdeki fiyat farklılıkları! A Haber market market gezdi

Başkan Erdoğan marketlerde artan fiyatlara ilişkin 5 zincir marketin piyasadaki fiyatları alt üst ettiğini açıkladı. A Haber de Başkan Erdoğan'ın bahsettiği 5 markete giderek bazı ürünlerin arasındaki fiyat farklılıklarını araştırdı. İşte yumurtadan süte, muzdan domatese kadar marketler arasında değişen fiyatlar...