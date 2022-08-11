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İşte Eren Bülbül’ün son fotoğrafı! Anne Ayşe Bülbül A Haber canlı yayınında gözyaşlarıyla anlattı: Eren operasyonu dedikleri zaman dünyalar benim oluyor

A Haber
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Giriş: 11.08.2022 11:14
Teröristlerin, 11 Ağustos 2017'de Trabzon Maçka'da düzenlendiği saldırıda 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Sstsubay Başçavuş Ferhat Gedik şehit oldu. Eren Bülbül için mezarı başında anma töreni yapıldı. Detayları A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı. Eren'in annesi Ayşe Bülbül'ün sözleri yürekleri yaktı.
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