İşte Eren Bülbül’ün son fotoğrafı! Anne Ayşe Bülbül A Haber canlı yayınında gözyaşlarıyla anlattı: Eren operasyonu dedikleri zaman dünyalar benim oluyor

Teröristlerin, 11 Ağustos 2017'de Trabzon Maçka'da düzenlendiği saldırıda 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Sstsubay Başçavuş Ferhat Gedik şehit oldu. Eren Bülbül için mezarı başında anma töreni yapıldı. Detayları A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı. Eren'in annesi Ayşe Bülbül'ün sözleri yürekleri yaktı.

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