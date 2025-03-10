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İşte Ece Gürel’in son anları! Ölüme böyle yürümüş… | Cadılık eğitimi veren Hale Nur Özen serbest bırakıldı

İşte Ece Gürel’in son anları! Ölüme böyle yürümüş… | "Cadılık eğitimi" veren Hale Nur Özen serbest bırakıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.03.2025 10:25
Peyzaj mimarı Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda kaybolmuş günler sonra sağ bulunmuş ama maalesef hayatını kaybetmişti. Gürel'in neden ormana gittiği, orada ne yaptığı hala gizemini koruyor. Öte yandan Gürel'in ölüm yolunda son anları da güvenlik kameralarına yansıdı. Ece Gürel'e "cadılık eğitimi" veren Hale Nur Özen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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İşte Ece Gürel’in son anları! Ölüme böyle yürümüş… | Cadılık eğitimi veren Hale Nur Özen serbest bırakıldı
İşte Ece Gürel’in son anları! Ölüme böyle yürümüş…
İşte Ece Gürel’in son anları! Ölüme böyle yürümüş…
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