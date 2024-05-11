İşte carettaların zorlu yaşamı! Nadir canlı türü…

Caretta carettalar nesli tükenme tehlikesinde olan nadir canlı türünden biri. Çevresel etkenlerden dolayı bu canlı türünün sayısı her geçen gün azalıyor. peki careta carettalar nasıl bir yaşam sürüyor. Onları bekleyen tehlikeler neler? İşte tüm detaylar…

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