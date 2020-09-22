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İstanbul'un silüetini bozuyordu! Çamlıca'daki vericiler kaldırılıyor!

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Giriş: 22.09.2020 11:43
Güncelleme:22.09.2020 11:52
Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde radyo yayınları başladı. Teknik ekiplerin geceli gündüzlü çalışmasının ardından tüm radyo yayınları artık yeni kuleden yapılıyor. Çamlıca'da görüntü kirliliğine neden olan eski antenlerin ise sökümüne başlandı. Detayları A Haber Muhabiri Emirhan Ergen Çamlıca Kulesi'nden aktardı.
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