İstanbul'un silüetini bozuyordu! Çamlıca'daki vericiler kaldırılıyor!

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde radyo yayınları başladı. Teknik ekiplerin geceli gündüzlü çalışmasının ardından tüm radyo yayınları artık yeni kuleden yapılıyor. Çamlıca'da görüntü kirliliğine neden olan eski antenlerin ise sökümüne başlandı. Detayları A Haber Muhabiri Emirhan Ergen Çamlıca Kulesi'nden aktardı.