İstanbul'un göbeğindeki silahlı çatışma anı kamerada! AVM'deki vatandaşlar büyük panik yaşadı

İstanbul'da Sarıyer ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 5 kişi yaralanırken çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar...