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İstanbul'un göbeğindeki silahlı çatışma anı kamerada! AVM'deki vatandaşlar büyük panik yaşadı

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Giriş: 11.09.2022 22:46
İstanbul'da Sarıyer ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 5 kişi yaralanırken çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar...
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